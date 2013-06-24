ЗМІ: Серед убитих у Пакистані – троє альпіністів з Харкова

Про це Радіо Свобода повідомили у Федерації альпінізму Харківської області.

Троє харків’ян збиралися у складі міжнародної групи зійти на гору Нанґа-Парбат. Поблизу табору біля підніжжя гори – дев’ятої найвищої вершини світу – на альпіністів із кількох держав вчинили напад озброєні терористи. Це сталося в ніч із 22 на 23 червня. Відповідальність за атаку взяла на себе низка пакистанських терористичних угруповань.

Як розповів керівник харківського клубу альпіністів Геннадій Копейка, наразі підтверджується інформація, що з харківської експедиції загинули троє харків'ян. Серед вбитих – керівник харківської групи Ігор Свергун.

«Це сталося у базовому таборі. Він стояв практично на стежині у зеленій зоні. І для того, щоб туди дістатися, альпіністського обладнання непотрібно. Туди будь-яка людина дійде пішки. Експедиція була поділена на дві частини. Одна група розташувалася на гірських схилах на висоті 6100 метрів, а друга – перебувала в базовому таборі. Тому про трагедію група, де знаходився Олександр Заколодний, дізналася вже вранці 23 червня. Він одразу супутниковим телефоном повідомив прізвища загиблих: Ігор Свергун, Бадаві Кашаєв і Дмитро Коняєв», – розповів Копейка.

За словами Копейки, поки невідомо, коли привезуть до Харкова тіла вбитих учасників сходження. Їх привезуть після офіційного опізнання тіл, а це буде не просто, бо стріляли терористи альпіністам у голови, сказав Копейка.

У повідомленні зазначається, що Ігор Свергун 6 червня очолив українську експедицію на вершину Нанґа-Парбат, висота якої – 8125 метрів. Ще за життя його називали легендарним альпіністом. Наступного року майстер міжнародного класу святкував би 30-річний ювілей свого альпжиття. Він двічі піднімався на Еверест, неодноразово водив групи на восьмитисячники світу. Дмитро Коняєв та Бадаві Кашаєв в харківському альпклубі з 2009-2010 року.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня у Пакистані озброєні бойовики увірвалися в базовий табір альпіністів у провінції Гілгіт-Балтістан на території спірного регіону Кашмір, убивши п'ятьох українців, трьох громадян Китаю, одного литовця.

Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель п'ятьох українських громадян і закликало уряд Пакистану провести ретельне розслідування скоєного злочину, вжити заходів з підвищення безпеки для українських громадян, що перебувають на території Пакистану, а також вимагає справедливого покарання винних і виплати родинам загиблих належної компенсації.

Президент України Віктор Янукович висловив співчуття сім'ям громадян України, які загинули на півночі Пакистану.

Гілгіт-Балтістан – популярне місце серед туристів, яке характеризувалося достатньо спокійною ситуацією. За словами кореспондента Бі-Бі-Сі в Дакці Анбарасана Етіраджана, це перший випадок нападу на іноземних туристів у Гілгіт-Балтістані.