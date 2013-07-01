У Філарета кажуть, що об'єднання з УПЦ МП можливе лише у помісну церкву

Про це йшлося сьогодні на прес-конференції в УНІАН за підсумками помісного собору УПЦ КП, що відбувся 27 червня у Києві.

При цьому у Київському патріархаті уточнюють, що в тому числі вважають неприйнятними ні автономію, ні самоуправління у складі УПЦ МП.

Як сказав речник Київської патріархії, секретар Священного синоду УПЦ КП архієпископ Євстратій (Зоря), помісний собор ухвалив ряд постанов, у яких ще раз наголошується, що об’єднання з УПЦ МП можливе лише у помісну, тобто автокефальну, адміністративно незалежну від інших патріархатів, українську церкву.

"Висловлені вже деякими коментаторами думки щодо можливого майбутнього входження Київського патріархату до складу Московського патріархату на правах автономії чи самоуправління – необґрунтовані, помилкові та безпідставні", - наголошується у рішенні синоду.

За словами Зорі, ситуація в УПЦ МП не є однозначною, і в першу чергу це пов'язано зі станом здоров'я митрополита Володимира. Тому помісний собор та архієрейський собор висловили занепокоєння ситуацією, яка складається в УПЦ Московського патріархату.

«Ми бачимо, як, користуючись ослабленням здоров’я митрополита Володимира і боротьбою між деякими архієреями за право стати його наступником, внутрішні та зовнішні сили знову прагнуть у будь-який спосіб фактично ліквідувати незалежність і самостійність УПЦ МП в управлінні, щоби міцніше прив’язати її до Московської патріархії, ширше і без всяких перешкод використовувати вашу церкву в агітації за приєднання України до Росії та не допустити подолання існуючого церковного розділення», – сказано у зверненні архієрейського собору до УПЦ МП.

В УПЦ КП закликають прибічників Московського патріархату не допустити згортання прав незалежності і самостійності в управлінні, які вона має, а також продовжити підготовку до діалогу про подолання існуючого розділення, яка була успішно розпочата у 2009 році, але припинена через тиск Московської патріархії.

Архієпископ наголосив, що поки в УПЦ МП ситуація розвивається не за негативним сценарієм, але все ж занепокоєння залишається, оскільки ситуація є складною.

Він нагадав заклики ввести пряме патріарше правління, заклики до патріарха Володимира подати у відставку, про тиск на нього тощо.

Учасники синоду висловилися за доцільність відновлення підготовки до діалогу між Київським та Московським патріархатами, яка, за словами Зорі, була зупинена не з їхньої ініціативи.

Також було схвалено лист синоду до керівництва державного, де, зокрема, висловлено думку про невчасність і шкідливість в умовах розділення українського православ’я надавати церкві в цілому статус юридичної особи, на чому наполягають представники УПЦ МП. Також у Київському патріархаті закликають не дозволяти приватизацію структурами Московського патріархату всеукраїнських святинь – Києво-Печерської та Почаївської лавр.