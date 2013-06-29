УПЦ Київського патріархату занепокоєна подіями, які відбуваються в УПЦ МП

Про це йдеться у зверненні архієрейського собору УПЦ (КП) до УПЦ (МП), прийнятому у п’ятницю й опублікованому на сайті УПЦ Київського патріархату, повідомляє Українська правда.

"Ми бачимо, як, користуючись ослабленням здоров’я митрополита Володимира (Сабодана) і боротьбою між деякими архієреями за право стати його наступником, внутрішні та зовнішні сили знову прагнуть у будь-який спосіб фактично ліквідувати незалежність і самостійність УПЦ (МП) в управлінні, щоби міцніше прив’язати її до Московської патріархії, ширше і без всяких перешкод використовувати вашу Церкву в агітації за приєднання України до Росії та не допустити подолання існуючого церковного розділення", - йдеться у зверненні.

Підписанти вважають, що під виглядом "приведення у відповідність до Статуту РПЦ" до Статуту УПЦ (МП) намагаються внести зміни, які фактично позбавляють її незалежності в управлінні, провести реформу структури УПЦ (МП) з розподіленням її на митрополичі округи, які будуть залежати від Москви, а не від Київського престолу.

Як зазначається у зверненні, "кілька архієреїв УПЦ (МП) взялися при живому митрополиті Володимирі ділити його кафедру, використовуючи не тільки відверто неетичні методи, але й інструменти впливу, які по суті руйнують Церкву".

Яскравим прикладом цього, на думку представників УПЦ (КП), є останні події, "коли під приводом розслідування фінансової афери, в яку були втягнуті церковні діячі, до з’ясування відносин між ієрархами УПЦ (МП) були залучені інструменти світського впливу".

"Очорнення Предстоятеля і його оточення, розповсюдження у засобах масової інформації та в церковному середовищі наклепів, чуток і брехні, вимоги до держави силовими методами вплинути на Церкву, її окремих діячів – все це в минулому пережив Київський Патріархат. Зараз ці ж методи використовують проти вашого Предстоятеля і вашої Церкви. Ми закликаємо всіх вас побачити і зрозуміти це та зробити все можливе, щоби зупинити такі руйнівні процеси", - йдеться у зверненні.

Там зазначається, що помісний собор УПЦ (КП), що відбувся 27 червня, в своїх постановах зазначив необхідність діалогу з УПЦ (МП), метою якого є подолання існуючого церковного розділення, утворення в Україні єдиної помісної Української православної церкви з патріаршим престолом у Києві, офіційне визнання Київського патріархату іншими помісними православними церквами як автокефальної церкви.

Разом з тим, у зверненні наголошується, що УПЦ (КП) вважає для себе неприйнятними та повністю відкидає будь-які моделі чи пропозиції досягнення церковної єдності, умовами яких ставиться входження Української церкви у будь-якій формі до складу Московського патріархату.

Звернення підписали всі учасники архієрейського собору на чолі з головою УПЦ (КП) патріархом Філаретом.