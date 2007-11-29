У Києві збирають підписи за перевибори Черновецького

Столичний БЮТ встановив в місті 38 наметів для збору підписів киян за проведення дострокових виборів Київського міського голови та Київради.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської парторганізації «ВО «Батьківщина».

Відповідну заявку про проведення безстрокової акції, як повідомили в парторганізації, подано до Київської міської державної адміністрації.

Акція розпочалась з учорашнього дня, 28 листопада. В центрі міста – на вул. Хрещатик БЮТ встановив 18 наметів, де будь-хто з киян може підписатися під ініціативою щодо проведення дострокових виборів. Крім того, по два намети встановлено в кожному з районів столиці.

Сьогодні під час сесії Київради голова фракції БЮТ в Київській міській раді Тетяна МЕЛІХОВА заявила про перешкоджання з боку представників столичної влади в проведенні акції, зокрема, сьогодні вранці біля стін мерії активістами не давали можливості встановити намет і було застосовано до них фізичну силу.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада - в День свободи - БЮТ в Київраді заявив про початок збору підписів киян за проведення дострокових виборів до Київської міської ради та для перевиборів Київського міського голови.

Крім того, депутати від БЮТ закликали Верховну Раду негайно створити слідчу комісію з вивчення законності рішень, прийнятих депутатами Київради нинішнього скликання.