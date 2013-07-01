Підозрюваний у згвалтуванні міліціонер не визнає свою провину

17:56, 01 липня 2013
Суспільство
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У Миколаївській області підозрюваний у згвалтуванні міліціонер не визнає своєї вини.

міліція / Фото : Сегодня

Лейтенант міліції Дмитро Поліщук, затриманий за підозрою в згвалтуванні, розбої і нанесенні тяжких тілесних ушкоджень мешканці Врадієвки Миколаївської області, заперечує свою причетність до скоєння даних злочинів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції заступник прокурора Миколаївської області Дмитро Єфіменко.

"Фактично щодо скоєння злочину нам надає свідчення одна людина, яка не є працівником міліції, - Рябіненко Сергій Володимирович, який працює єгерем... Поліщук категорично заперечує причетність свою до цих злочинів. Рябіненко все підтвердив, як брав участь у скоєнні цих злочинів і як інша особа вказує на Поліщука", - заявив Єфіменко.

За його словами, Рябіненко підтверджує, що разом з ним був лише Поліщук, і злочин вони скоювали удвох, без участі іншого співробітника міліції - капітана Євгена Дрижака, якого обвинувачує потерпіла.

За заявою Єфіменка, на даний момент немає доказів вини Дрижака, і він продовжує працювати у Врадієвському райвідділі міліції.

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Як повідомляв УНІАН, 29-річну дівчину у Врадіївці Миколаївської області знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства на тілі. Потерпілу було госпіталізовано до реанімації.

28 червня міліціонера і ще одного чоловіка затримано за підозрою в здійсненні згвалтування, розбійного нападу і нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Крім того, потерпіла жінка вказує ще на одного працівника міліції, який нібито причетний до скоєння цього злочину, проте зазначений співробітник міліції, в день скоєння злочину перебував на чергуванні і стверджує, що того дня з райвідділу не відлучався.

Відеозапис реєстратора в райвідділі підтверджує, що міліціонер не виходив з райвідділу, прокуратура призначила проведення експертизи для визначення чи було втручання у відеозапис.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (спричинення тяжких тілесних ушкоджень, згвалтування, розбійний напад).

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