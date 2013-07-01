Справу про міліціонера-гвалтівника передали до обласної прокуратури

15:57, 01 липня 2013
Суспільство
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Справу про згвалтування жінки міліціонером передано з районної прокуратури до прокуратури Миколаївської області.

Згвалтування в Миколаєві / Фото: НикВести

Справу про побиття і згвалтування міліціонером дівчини в селі Врадієвка Миколаївської області передано з районної прокуратури до слідчого відділу прокуратури Миколаївської області для подальшого проведення досудового слідства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Миколаївської області.

"Створено слідчу групу, проводяться невідкладні слідчі дії щодо детального встановлення всіх обставин, для визначення остаточної кваліфікації та отримання додаткових доказів у справі, і встановлення всіх осіб, причетних до скоєння злочину", - прокоментував ситуацію начальник слідчого управління прокуратури Миколаївської області Володимир Рудий.

За його словами, одного з членів слідчої групи вже відправлено до Врадієвського району, іншого - до лікарні, для спілкування з потерпілою жінкою.

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"Вживаються всі необхідні заходи для встановлення об'єктивної істини", - повідомив Рудий.

Крім того, прес-служба прокуратури Миколаївської області підтвердила, що один із затриманих у Врадіївці - співробітник міліції - дійсно є племінником прокурора Заводського району міста Миколаєва.

"Ця ситуація дуже прикра для всіх працівників прокуратури. Проте зазначимо: цей факт ніяк не може вплинути і не впливає на хід слідства. Об'єктивне і не упереджене розслідування даного кримінального провадження є справою честі для прокуратури, і всі винні в цьому жорстокому злочині повинні понести заслужене покарання", - сказано в повідомленні прокуратури.

Обидва підозрюваних у справі були затримані, як тільки злочин було розкрито, у тому числі й племінник працівника прокуратури.

Слідчим прокуратури було внесено клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді утримання під вартою на термін 60 діб, і зараз вони перебувають за гратами.

"Щодо участі в здійсненні злочину третьої особи, також співробітника міліції, то ці дані перевіряються дуже ретельно", - повідомляє відомство.

Як повідомляв УНІАН, 29-річну дівчину у Врадіїці Миколаївської області знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства на тілі. Потерпілу було госпіталізовано до реанімації.

28 червня міліціонера і ще одного чоловіка затримано за підозрою в здійсненні згвалтування, розбійного нападу і нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Крім того, потерпіла жінка вказує ще на одного працівника міліції, який нібито причетний до скоєння даного злочину, проте зазначений співробітник міліції, в день скоєння злочину перебував на чергуванні і стверджує, що того дня з райвідділу не відлучався.

Відеозапис реєстратора в райвідділі підтверджує, що міліціонер не виходив з райвідділу, прокуратура призначила проведення експертизи для визначення чи було втручання у відеозапис.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (спричинення тяжких тілесних ушкоджень, згвалтування, розбійний напад).

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