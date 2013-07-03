Кабмін утворив оргкомітет дитячого Євробачення

Про це йдеться у Розпорядження уряду № 448 від 26 червня.

Згідно з документом, Національній телекомпанії доручено забезпечити підготовку та проведення 25—30 листопада 2013 р. у м. Києві дитячого пісенного конкурсу “Євробачення-2013” відповідно до вимог Європейської мовної спілки. Міністерству закордонних справ доручено забезпечити оформлення віз для в’їзду в Україну за нульовою тарифною ставкою консульського збору учасникам дитячого пісенного конкурсу “Євробачення-2013” та представникам Європейської мовної спілки за списками, поданими Державним комітетом телебачення і радіомовлення. Уряд рекомендував Державному управлінню справами сприяти проведенню дитячого пісенного конкурсу “євро бачення-2013” у Національному палаці мистецтв “Україна”.

Крім того згідно з планом заходів з підготовки та проведення дитячого пісенного конкурсу “Євробачення-2013, оргкомітет і профільні відомства мають забезпечити охорону громадського порядку та безпеку дорожнього руху під час проведення конкурсу, організацію пропуску через державний кордон учасників і гостей, а також товарів і транспортних засобів, що переміщуються ними, упорядкування території, прилеглої до Національного палацу мистецтв “Україна”, та вечірню святкову ілюмінацію, забезпечити популяризацію конкурсу в Україні та за кордоном, виготовлення презентаційної та сувенірної продукції.