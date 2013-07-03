Українці з початку року одержали 674 пільгові іпотеки

Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон).

За даними міністерства, найбільшу кількість кредитів за цією програмою видано в Києві (76), а також у Вінницькій (74), Сумській (61) і Київській (45) областях.

Крім того, за програмою будівництва доступного житла (30/70) держпідтримку на загальну суму 21,2 млн. грн одержали 198 сімей. Ще 442 тис. грн було спрямовано на дофінансування договорів 2012 року.

На реалізацію зазначених програм у бюджеті поточного року передбачено витрати у розмірі 300 млн. грн на іпотечне кредитування і 89,5 млн. грн на реалізацію програми доступного житла (30/70).

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня 2012 року затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов. До програми кілька разів вносилися зміни.

За умовами програми, кредити надаються строком до 15 років у гривні, максимум під 16% річних. При цьому позичальник сплачує за кредитом 3%, а різницю в 13% йому компенсує держава.

Довідка УНІАН. Програма активізації економіки на 2013-2014 роки передбачає залучення під державні гарантії 5,4 млрд грн на реалізацію наступних програм: будівництво доступного житла (30/70), молодіжне кредитування, «Власний будинок», здешевлення вартості пільгових іпотечних кредитів, забезпечення житлом інвалідів війни і пільгових категорій населення, оренда з правом викупу.