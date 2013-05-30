У Вінниці вручили ключі від квартир за програмою «Доступне житло»

14:10, 30 травня 2013
Політика
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Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул вручив у Вінниці свідоцтва на право власності на квартири 24 родинам, що придбали житло за державними програмами «Доступного житла».

«Завдяки державній підтримці в 2010-2012 роках вже 6 тис. українських родин стали власниками нових квартир. З початку цього року ще 1246 родин отримали нове власне житло. Я щиро вітаю новоселів! Уряд створює можливості для отримання громадянами власного житла. У 2013 році державою передбачено фінансування для надання допомоги у придбанні квартир 6 700 родинам», - сказав Олександр Вілкул.

Завдяки державній підтримці вінничани отримали нові квартири в сучасному 5-типоверховому будинку в мікрорайоні «Академічний».

«Програма здешевлення іпотечних кредитів, за умовами якої з 16% річних держава сплачує 13%, а громадянин лише 3%, корисна людям. Такі програми не тільки вирішують гостру житлову проблему українців, а й стимулюють розвиток будівельної індустрії та суміжних галузей української економіки. Одне робоче місце в будівельній галузі створює ще 5 у суміжних», -  сказав Олександр Вілкул.

З метою здешевлення вартості квартир в мікрорайоні «Академічний» влада надає допомогу забудовникам. Зокрема, під будівництво мікрорайону була безкоштовно виділена земельна ділянка, надається допомога у підведенні комунікацій, створені інфраструктури, зокрема, - у фінансуванні будівництва  внутрішньоквартальних доріг.

Завдяки цим заходам вартість квартир в новому домі мікрорайону «Академічний» на 10-15% менша, ніж в  інших новобудовах Вінниці і складає 6200 грн за 1 кв. м. В результаті із 125 квартир, придбаних у Вінницькій області за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів, 91 квартиру придбано саме в мікрорайоні «Академічний».

Мікрорайон «Академічний» розташований в трьох кілометрах від міста Вінниця. Житло в «Академічному» користується попитом у вінничан.

Згідно з Генеральним планом забудови Вінниці територія мікрорайону «Академічний» має увійти до меж міста. Але вже зараз між мікрорайоном та центром міста налагоджений регулярний транспортний зв'язок. У 2013 році в мікрорайоні «Академічний» буде введено в експлуатацію ще 3 житлових будинки на 212 квартир. Також буде побудовано розвинену соціальну інфраструктуру - школу, дитячий садочок, дитячі та спортивні майданчики, 5 магазинів, 2 аптеки та кінотеатр.

В урочистому заході взяв участь Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник.

Довідково. В 2013 році продовжується реалізація соціальної ініціативи Президента України Віктора Януковича – програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, яка започаткована у травні 2012 року.

З початку поточного року кількість будівельних майданчиків у рамках реалізації програм «Доступного житла» зросла в 9 разів. Зокрема будівництво вже ведеться у Львівській, Дніпропетровській,  Донецькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Харківській областях, а також в містах Київ та Севастополь. Усього в регіонах уже підготовлено 43 земельні ділянки для будівництва 194 житлових будинків загальною площею більше 1,2 млн. кв метрів. Це більше 22 тисяч квартир.

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