У МВС рекомендують активістам з Врадіївки подати заявку на протест (відео)

У Головному управлінні МВС Києва спокійно сприйняли звістку про ходу активістів з Врадіївки на Київ. Про це пише видання Комерсант-Україна.

"Необхідно тільки, щоб вони належним чином подали заявку в Київську міську держадміністрацію. Після цього ми розрахуємо кількість сил і засобів, необхідних для охорони порядку, - розповіли в ГУ МВС. - Якщо вони спробують провести несанкціонований захід, то міліція відреагує відповідним чином".

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Як відомо, 5-6 липня в ряді міст країни відбулися акції на підтримку жителів Врадіївки. Так, 5 липня близько 30 активістів пікетували Запорізьку облдержадміністрацію. У той же день в Харкові пройшли відразу дві акції, в яких взяли участь близько 100 осіб. 6 липня близько 50 жителів Донецька пікетували обласне управління МВС з вимогою відставки керівництва МВС. Аналогічна акція за участю близько 30 осіб відбулася у Джанкої (АР Крим).

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