У Донецькій області вибух газу зруйнував квартиру (фото)
17:05, 08 липня 2013Суспільство
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Зранку 8 липня у місті Дружківка Донецької області у 4-поверховому житловому будинку стався спалах газоповітряної суміші без подальшого горіння.
Вибух газу / Фото з сайту ДСНС
Вибух стався о о 07:43, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Унаслідок події було пошкоджено міжквартирну стіну і балконний блок. Також вибуховою хвилею вибило скло у віконних блоках під’їзду.
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Вибух газу / Фото з сайту ДСНС
За даними ДСНС, від спалаху постраждав квартиронаймач, який з діагнозом «опіки обличчя та шиї ІІІ ступеня» був госпіталізований до Краматорського опікового центру. Наразі його стан здоров’я оцінюється як задовільний.
За попередньою версією, причина спалаху – порушення правил експлуатації газового обладнання.
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