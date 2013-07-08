У Донецькій області вибух газу зруйнував квартиру (фото)

Вибух стався о о 07:43, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок події було пошкоджено міжквартирну стіну і балконний блок. Також вибуховою хвилею вибило скло у віконних блоках під’їзду.

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За даними ДСНС, від спалаху постраждав квартиронаймач, який з діагнозом «опіки обличчя та шиї ІІІ ступеня» був госпіталізований до Краматорського опікового центру. Наразі його стан здоров’я оцінюється як задовільний.

За попередньою версією, причина спалаху – порушення правил експлуатації газового обладнання.