У Маріуполі вибухнула заправка, постраждали люди (фото, відео)

Як повідомляє ТСН, сильний вибух стався близько 11 ранку поруч з шиномонтажем і зупинкою громадського транспорту.

Рятувальники кажуть, жертв вдалося уникнути тільки тому, що АЗС не працювала і ємності для бензину були порожніми.

Новий власник заправки перед цим найняв бригаду, яка повинна була демонтувати бак, закопаний в землю. Але коли чоловіки взялися за роботу, пролунав вибух.

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У свою чергу, керівник рятувальної аварійно-водолазної служби Маріупольської міської ради Олександр Татай повідомив, що пожежі на місці вибуху не було.

"Це був викид парів бензину через горловину цистерни. Чим спровокований - встановить слідство. Це може бути нещасний випадок під час відкриття. Це може іскра якась або навіть удар по ємності", - додав він.

Від вибуху постраждали двоє чоловіків. Одного - 34-річного - контузило. Йому надали медичну допомогу і відпустили з лікарні додому. А його 42-річного колегу госпіталізували - у чоловіка 20% опіків шкіри.

"Комбінована травма, опік полум'ям і удари в зв'язку з тим, що вибуховою хвилею відкинуло. Він отримав забої голови, стегна, забій передпліччя, стан середньої тяжкості", - зазначив Ігор Євженко, завідувач опіковим відділенням МБЦ Маріуполя N 1.

При цьому обидва постраждалі розповідати про інцидент відмовляються. Свідки кажуть, що мовчати чоловіків попросили власники заправки.

Прокуратура Маріуполя вже зайнялася розслідуванням справи. Зокрема, буде перевірено, чи легально проводилися роботи. Після вибуху автозаправну станцію обгородили парканом. Її власники не бажають спілкуватися не тільки з пресою, але і зі слідчими.