Начальник київської міліції прибув до Святошинського райвідділку

Він пообіцяв учасникам акції протесту протягом 10 діб разом з прокуратурою розібратися в причинах та обставинах інциденту та покарати винних осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв'язку з громадськістю ГУ мвс України у м.Києві.

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Водночас у столичній міліції зазначили, що протестувальники з власної ініціативи почали встановлювати повалену ними металеву огорожу райвідділку.

Прес-служба поки що не має інформації щодо того чи будуть притягуватися до відповідальності учасники спроби штурмувати міліцейську будівлю, під час якої постраждали 6 правоохоронців.

Як повідомляє Українська правда, керівника Святошинського райвідділку міліції відсторонено від виконання обов’язків на час проведення розслідування щодо побиття правоохоронцем активістки КУПРу.

За словами В.Коряка, кримінальним провадженням, у якому підозрюваним проходить старший лейтенант, займається прокуратура. На прохання журналістів назвати прізвище та ім'я підозрюваного, начальник столичної заявив, що не може цього зробити, але натякнув, що відомості, які потрапили у ЗМІ, є правильними.