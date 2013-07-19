За останній час наркотрафік через Україну виріс вдвічі

Про різкий ріст кількості наркотиків, які транзитом через Україну відправляють як в Європейський Союз, так і в Росію, повідомляє Український тиждень з посиланням на дані Європолу.

Так, у доповіді Європолу про ситуацію на наркоринку ЄС за 2012-й відзначається, що «Чорне море стає новою точкою ввезення кокаїну в Європу».

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«Більшість партій наркотику з Південної Америки, як і раніше, спрямовані до Західної Європи, але великі вилучення кокаїну відбулися в останні роки у болгарських, румунських та українських портах», - йдеться у доповіді Європолу.

Міжнародні експерти порахували, що донедавна на Україну припадало 5–6% європейського наркотрафіку, який оцінювали у приблизно $2 млрд на рік. Сьогодні ж, твердять експерти, цифри зросли майже вдвічі: до 10%, тобто $4–5 млрд.

«Мова передусім про кокаїн, але значну частку становлять також синтетичні наркотики з Індії та Китаю, афганський героїн. Додамо до цього, що нашою територією також постійно намагаються провозити чималі партії марихуани з країн Магрибу та Африки транзитом через Молдову до Росії», - пише видання.