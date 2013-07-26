На Львівщині чоловік розстріляв табун коней

Як повідомила УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю МВС України Світлана Добровольська, сьогодні, 26 липня, о 1.30 ночі до Мостиського райвідділу міліції звернулася голова однієї із сільських рад Мостиського району, яка повідомила, що невідомий чоловік з вогнепальної зброї розстріляв табун коней, який випасався поблизу села. Вона також зазначила, що кількість загиблих коней, а всі вони належали місцевим жителям, уточнюється.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що біля вказаного села знаходяться загиблі і травмовані коні, які, за попередньою інформацією, отримали травми із вогнепальної зброї.

Про кількість загиблих тварин у міліції не повідомили.

На тему: З річки біля Шанхая витягли 6 тисяч мертвих свиней

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах) - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Міліція проводить заходи з метою встановлення особи чоловіка, який стріляв у табун коней, мотиви цього вчинку, а також встановлюється зброя з якої було скоєно злочин.

Як повідомили УНІАН жителі Мостиського району Львівщини, трагедія сталася у селі Гусаків Мостиського району. За інформацією жителів села, розстріляв табун, в якому було близько 20 коней, чоловік, колишній працівник митниці, який ніби-то є фермером і власником землі на якій паслися коні.

За словами селян, майже всі коні отримали поранення, кілька тварин мертві.