З річки біля Шанхая вже витягли 6 тисяч мертвих свиней

Муніципальна влада запевняє жителів, що трупи спалять вдалині від людей. Якість води в річці не змінилася, повідомляє офіційне агентство «Сіньхуа».

«Якщо вода буде заражена, то ми запустимо в річку ще кілька тонн хімікатів, щоб очистити воду», - заявив заступник керівника водонасосної станції Шанхая Кан Хуйджон.

Співробітники поліції почали офіційне розслідування того, як свині потрапили в річку. За даними ветеринарних служб, ніяких епідемій, що вражають тварин, в Китаї не було. Правоохоронці припускають, що мертві свині потрапили в Шанхай з розташованих вище за течією річки китайських провінцій. Можливо, що тварини припливли до міста з провінції Чженцзянь, де кілька днів тому було оголошено епідемію однієї зі свинячих хвороб.

Місцеві жителі припускають, що справа могла обійтися і без епідемії. «Часто ми просто скидаємо трупи тварин в річку», - простодушно повідомив агентству Associated Press фермер на ім'я Му, який живе в одному з маленьких містечок на ріці Хуаньпу.

Свою точку зору на проблему висловлюють і китайські громадські діячі. На їхню думку, мертві свині в річці символізують псування, яке проникло в глибини народних мас.

«Це не тільки проблема екології, але і проблема суспільної моралі. Свині забруднюють не тільки річки Шанхаю, а й душі всього китайського народу», - написав у блозі популярний письменник Лі Міньсен. Яким саме чином душі китайців пов'язані з мертвими свинями, літератор не уточнив.

Russia Today