У Чернівцях у магазині вибухнув балон з газом, є постраждалі

За попередніми даними, постраждали троє чоловіків, серед них і власник магазину. Наразі постраждалих доставлено до лікарні.

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Як повідомили кореспондентові УНІАН очевидці події, вибух стався під час заміни балона. У магазині вибило вікна та двері, потрощено стелажі всередині приміщення.

Один з постраждалих зазнав серйозних пошкоджень правої руки. «Вибух стався о 15.40. Спочатку я подумав, що це теракт. Потім почали бігти люди. До мене з колегою підійшов постраждалий - йому пошкодило руку: кістка стирчить, кров рікою», - повідомив один зі свідків вибуху.

Інший чолові дістав поранення у голову. Третьому – пошкодило ногу, він самотужки дістався до травмпункту, який розташований неподалік місця події.