Вибух прогримів біля футбольного поля в Пакистані: серед загиблих - діти

07:37, 07 серпня 2013
Світ
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Замінований мотоцикл вибухнув біля футбольного поля на півдні Пакистану.

Вибух прогримів у Карачі

Загинули 7 людей, понад 20 отримали поранення, передає РІА Новости з посиланням на АР.

Вибух пролунав у місті Карачі. За даними поліції, вибуховий пристрій спрацював поряд з автомобілем місцевого чиновника Джаведа Нагорі, коли той повертався з футбольного матчу. Чиновник не постраждав.

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Повідомляється, що серед загиблих і поранених були діти віком від шести до 15 років.

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