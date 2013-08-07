Вибух прогримів біля футбольного поля в Пакистані: серед загиблих - діти

Загинули 7 людей, понад 20 отримали поранення, передає РІА Новости з посиланням на АР.

Вибух пролунав у місті Карачі. За даними поліції, вибуховий пристрій спрацював поряд з автомобілем місцевого чиновника Джаведа Нагорі, коли той повертався з футбольного матчу. Чиновник не постраждав.

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Повідомляється, що серед загиблих і поранених були діти віком від шести до 15 років.