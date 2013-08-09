Суд переніс розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу для Мельника
Печерський районний суд Києва переніс на понеділок, 12 серпня, на 16.00 розгляд клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу для екс-ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника.
Як передає кореспондент УНІАН, про це після закінчення судового засідання повідомив журналістам адвокат Мельника Олексій Назаренко.
Він зазначив, що засідання перенесено у зв’язку з тим, що Мельник не з’явився у суд.
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За словами адвоката, до засідання суду слідчі намагатимуться знайти Мельника.
Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керує.
1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно.
За інформацією захисту, слідчі готували подання, у якому йшлося про те, щоб під час застосування запобіжного заходу на Мельника обтягнули спецбраслет, який відстежує місце його перебування.
За словами його адвоката Руслана Місюни, 7 серпня на Мельника одягнули електронні браслети.
Сьогодні зранку слідчий подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Мельнику з домашнього арешту на тримання під вартою. З цим клопотанням, згідно із статтею 184 КПК України, підозрюваний був ознайомлений заздалегідь.
Однак стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту.