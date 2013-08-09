Суд переніс розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу для Мельника

16:08, 09 серпня 2013
Суспільство
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Печерський районний суд Києва переніс на понеділок, 12 серпня, на 16.00 розгляд клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу для екс-ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника.

Петро Мельник

Як передає кореспондент УНІАН, про це після закінчення судового засідання повідомив журналістам адвокат Мельника Олексій Назаренко.

Він зазначив, що засідання перенесено у зв’язку з тим, що Мельник не з’явився у суд.

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За словами адвоката, до засідання суду слідчі намагатимуться знайти Мельника.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керує.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно.

За інформацією захисту, слідчі готували подання, у якому йшлося про те, щоб під час застосування запобіжного заходу на Мельника обтягнули спецбраслет, який відстежує місце його перебування.

За словами його адвоката Руслана Місюни, 7 серпня на Мельника одягнули електронні браслети.

Сьогодні зранку слідчий подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Мельнику з домашнього арешту на тримання під вартою. З цим клопотанням, згідно із статтею 184 КПК України, підозрюваний був ознайомлений заздалегідь.

Однак стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту.

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