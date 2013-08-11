У центрі Луганська у 12-поверховому будинку стався вибух

13:25, 11 серпня 2013
Суспільство
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У центрі Луганська на вулиці Титова у 12-поверховому житловому будинку стався вибух.

луганськ / Скріншов Google карти

Як передає кореспондент УНІАН, за словами очевидців, вибух стався близько 12.30 на 4-му поверсі.

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На місці вже працюють медики і міліція.

На даний момент Управління ДСНС у Луганській області не дає інформації з приводу того, що сталося.

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