У центрі Луганська у 12-поверховому будинку стався вибух
13:25, 11 серпня 2013Суспільство
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У центрі Луганська на вулиці Титова у 12-поверховому житловому будинку стався вибух.
В Луганську у 12-поверховому будинку стався вибух / Скріншот Google карти
Як передає кореспондент УНІАН, за словами очевидців, вибух стався близько 12.30 на 4-му поверсі.
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На місці вже працюють медики і міліція.
На даний момент Управління ДСНС у Луганській області не дає інформації з приводу того, що сталося.
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