Одеські даішники знайшли у багажнику автомобіля побиту дівчину

Як повідомили УНІАН в управлінні ДАІ головного управління МВС України в Одеській області, в Малиновському районі міста, на перехресті вулиць 25-ї Чапаївської Дивізії і Гайдара, співробітники ДАІ помітили автомобіль Chevrolet Aveo, характер їзди якого викликав підозру, і спробували його зупинити. Проте водій іномарки на свисток і вимогу жезлом не відреагував, а тільки збільшив швидкість.

Інспектори почали переслідування на патрульному автомобілі, водій продовжив рухатися на великій швидкості, створюючи аварійні ситуації. Порушника затримали в районі промтоварного ринку на 7 км Овідіопольської дороги.

Як пояснили в ДАІ, з багажника машини лунали жіночі крики, а 23-річний водій поводився неадекватно, тому на нього наділи наручники.

У багажнику правоохоронці виявили дівчину, яка пояснила, що затриманий побив її, після чого заштовхнув у багажник.

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Обставини інциденту з'ясовуються.