ДАІ повідомляє, коли і де діють викрадачі машин

Про це повідомили УНІАН в УДАІ м. Києва, друге місце за привабливістю для викрадачів посіли автомобілі Toyota (всього цього року викрадено 24, у липні - 4), на третьому – Lexus (за рік зафіксовано 19 випадків, у липні - 5). Четверте місце посідають автомобілі Daewoo (18 незаконних заволодінь з початку року, в липні - 3).

У трійку районів столиці, де власники найчастіше втрачали свої автомобілі, потрапили Деснянський, Дарницький і Голосіївський райони. Серед магістралей, де найчастіше трапляються крадіжки: проспекти Маяковського та Глушкова, вулиці Ревуцького, Григоренка, Заболотного. Найчастіше автомобілі викрадали у вівторок, середу та п’ятницю. Як правило, автовласники втрачали свої транспортні засоби вночі.