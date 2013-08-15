У Табачника кажуть, що підручники не «золоті» - просто технічна помилка

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, МОН у порівнянні з 2009 роком вдалося знизити ціни на друк малотиражних підручників для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин.

За інформацією прес-служби МОН, в 2009 році підручник для учнів 9-х класів ЗНЗ з польською мовою навчання коштував 870,5 грн (кількість сторінок – 272, тираж – 171 примірник), у 2013 році підручник з такою ж кількістю сторінок і тиражем 173 примірника коштує 349,42 грн, а для деяких шкільних навчальних дисциплін – 253,13 грн (тираж – 173 примірника).

Як наголосили у відомстві, за інформацією Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» МОН, 12 серпня 2013 року укладено низку угод на видання підручників для учнів 3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів на загальну суму 85,84 млн грн.

Однак, під час подання інформації для публікації у бюлетені «Вісник державних закупівель» та на веб-порталі уповноваженого органу з питань державних закупівель було допущено технічну помилку.

За результатами роботи, проведеної Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти спільно з ДП «Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Світ» (м. Львів) Державного комітету телебачення і радіомовлення України, визначена така ціна підручників:

- «Літературне читання. Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою. 3 клас» – 360,06 грн за один примірник;

- «Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою. 3 клас» – 349,20 грн за один примірник.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня сайт «Наші гроші» із посиланням на «Вісник державних закупівель» писав, що Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН 12 серпня уклав низку угод на видання підручників на загальну суму 85,93 млн грн. Зокрема, підручник «Літературне читання. Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою. 3 клас» коштуватиме понад 607 грн. «Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою. 3 клас» коштуватиме понад 571 грн за екземпляр.