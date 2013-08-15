У Луганську чоловік обстріляв компанію, яка галасувала у нього під вікнами

У Луганську чоловік обстріляв компанію молоді, яка поводилася галасливо під вікнами будинку і на зауваження мешканців не реагувала.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Луганської області, встановлено, що молоді люди відпочивали біля під'їзду одного з житлових будинків. Один з мешканців зробив їм зауваження, після чого між сторонами виникла сварка. Чоловік дістав пістолет та почав стріляти в бік молоді. Пострілом зачепило одного із хлопців, який дістав легких тілесних ушкоджень.

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Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин.