Полтавська наркогрупа мала ретельну конспірацію

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв'язків із громадськістю УМВС України в Полтавській області.

За їх даними, троє раніше судимих жителів міста Полтава організували незаконну діяльність підпільної нарколабораторії з виготовлення наркотичних засобів та утримували наркопритон для збуту і вживання виготовлених наркотиків залежним від них особам.

У процесі слідчих заходів міліціонери встановили, що організатором групи була 46-річна жителька Полтави. Жінка особисто організувала постачання наркосировини і діяльність «лабораторії», контролювала виготовлення і збут, займалася розподілом коштів, одержаних від продажу наркотиків. Решта учасники - чоловіки, займалися перевезенням, виготовленням і збутом наркотичних засобів.

«Основною проблемою, з якою зіткнулися правоохоронці під часі слідства, була конспірація зловмисників. Підозрювані часто змінювали місцеположення свого «бізнесу», змінювали телефони і сім-карти, використовували різні транспортні засоби», - повідомив начальник УБОЗ УМВС України Полтавської області Владислав Руденко.

Під час санкціонованого обшуку у зловмисників правоохоронці вилучили наркотики, гроші, телефони, ювелірні вироби, автомобілі.

Зараз стосовно затриманих відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення і збут наркотичних засобів, здійснені повторно або за попередньою змовою групою осіб) і ч. 1 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва або виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також надання приміщень для цієї мети).