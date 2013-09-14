В Одеській області через повінь евакуйовано майже 600 осіб

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, у Тарутинському районі залишаються підтопленими 258 житлових будинків, відкачано воду з 46 (було підтоплено - 304). Зокрема, у с. Березино залишаються підтопленими 155 житлових будинків, відкачано воду з 25 (було підтоплено 180, в яких мешкає 380 осіб, 16 будинків повалено та 45 під загрозою пошкодження); у с. Перемога - залишаються підтопленими 97 житлових будинків, відкачано воду з 3 (було підтоплено – 100, в яких мешкає 285 осіб, 2 будинки повалено та 7 частково пошкоджено); у с. Красне – залишаються підтопленими 6 будинків, відкачано воду з 18, (було підтоплено – 24, в яких мешкає 95 осіб);

У Болградському районі в селі Нові Трояни залишаються підтопленими 43 житлових будинки, відкачано воду з 7 (було підтоплено 50, в яких мешкає 230 осіб).

В Арцизькому район залишаються підтопленими 7 житлових будинків, відкачано воду з 16 (було підтоплено - 23). Зокрема, в с. Веселий Кут залишаються підтопленими 7 житлових будинків, відкачано воду з 6 (було підтоплено – 13, в яких мешкає 52 особи); в селі Теплиця відкачано воду з усіх 5 житлових будинків, що були підтоплені (проживає 8 осіб); в с. Павлівка відкачано воду з усіх 5 житлових будинків, що були підтоплені (проживає 5 осіб).

Тимчасово відселено 551 особу з 6 населених пунктів (с. Березино – 240 осіб, с. Красне – 150 осіб, с. Веселий Кут – 104 особи, с. Перемога – 41 особа, с. Теплиця – 8 осіб, с. Павлівка – 8 осіб).

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Станом на 7 год. 14 вересня фіксується спад рівнів води у підтоплених населених пунктах, йдеться в повідомленні.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучено 250 осіб, 60 одиниць техніки та 20 мотопомп, з них від ДСНС України 130 чоловік особового складу, 41 одиниця техніки та насосного обладнання.

На випадок подальшого ускладнення ситуації утворено резерв сил і засобів у складі 133 осіб, 41 техніки та насосного обладнання від ГУ ДСНС України в Одеській області, для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.