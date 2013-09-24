Метеорологи: на зміну зливам в кінці вересня прийдуть заморозки

За словами заступника голови «Укргідрометцентру» Анатолія Прокопенка, особливо сильні дощі будуть на північному сході (у Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях), пише Сегодня.

Через сильні дощі страждає сільське господарство. Практично неможливо працювати в полі. «Крім того, вже підійшов час збору кукурудзи і соняшнику, копати картоплю теж нереально. Тому сільгоспроботи, по суті, будуть заморожені», - повідомив Прокопенко.

За його словами, в Києві вже побитий рекорд за кількістю опадів за всю історію метеоспостережень - їх випало 177 мм, а до цього рекорд на кінець місяця був - 159 мм. У середньому ж опадів за весь вересень випадає близько 50 мм.

За словами Прокопенка , погода почне налагоджуватися 27-28 вересня: «До кінця місяця опади припиняться скрізь, крім півночі, але на потепління чекати не варто (вдень буде +11-16, у Карпатах - +2-7). На півночі навіть будуть заморозки на грунті».

У МНС також попереджають, що найближчими днями на всій території країни очікується посилення вітру - до 15-20 м/с.