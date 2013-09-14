Завтра в Україні триватимуть сильні дощі

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, у західних областях очікуються місцями невеликі дощі, однак у центральних, більшості північних, східних областей, на Одещині та Миколаївщині вночі та вранці будуть сильні дощі.

У південній та східній частині місцями грози та пориви вітру 15-20 м/с. Вітер північно-західний, на півдні та сході південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14°, на узбережжі Криму до 17°, у західних областях 6-11°; вдень 12-17°, у південній частині та східних областях 15-20°.

У Києві та Київській області дощ, вночі та вранці сильний. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі по області 9-14°, вдень 12-17°; у Києві вночі 12-14°, вдень 14-16°.

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Сьогодні, 14 вересня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 19-22°, в районі Одеси 16°; в Дніпрі біля Києва 16°.