Рада планує скасувати акредитацію аптек, які мають відповідні ліцензії

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 255 із 382 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом закону передбачено, що не підлягають акредитації аптечні заклади, які здійснюють діяльність на підставі відповідної ліцензії.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що таким чином буде зменшено регулятивний вплив держави на діяльність суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю лікарськими засобами.

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У документі сказано, що постановою Кабінету міністрів від 17 грудня 2012 р. № 1216 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765” затверджено в новій редакції Порядок акредитації закладу охорони здоров’я. Порядком встановлено, що акредитація закладу охорони здоров’я - це офіційне визнання наявності у закладі охорони здоров’я умов для якісного, своєчасного, певного рівня медичного обслуговування населення, дотримання ним стандартів у сфері охорони здоров’я, відповідності медичних (фармацевтичних) працівників єдиним кваліфікаційним вимогам.

Одночасно з цим, згідно з чинними законодавчими актами, діяльність фармацевтичних (аптечних) закладів потребує наявності ліцензії на виробництво лікарських засобів, оптової роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Таким чином, здійснюючи торгівлю лікарськими засобами фармацевтичні (аптечні) заклади повинні отримати ліцензію на провадження відповідного виду діяльності та акредитаційний сертифікат.