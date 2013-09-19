Названо небезпечні ліки, які найчастіше підробляють в Україні

В один день з полиць українських аптек зникли всі продавані раніше в нашій країні 44 найменування ліків з маркуванням «Біологише Хайлміттель Хеель ГмбХ ( Німеччина ), а СБУ здивувало - українське представництво відомої фірми підозрюється у фальсифікації препаратів, пишуть "Вести".

Під питанням опинилася справжність «Траумеля», «Вібурколв» , «Мета Т», « Церебрума Композитуму» і «Дискусу Композитуму», які ще торік входили до двадцятки найбільш продаваних в Україні. І, як пізніше з'ясувалося, підозра виявилася небезпідставною.

«В Україні реалізується близько 10 тисяч найменувань ліків, і тільки 41 найменування було виявлено в 2012 році як фальсифіковане, - розповідає нам голова Держлікслужби Олексій Соловйов. - Ситуація кардинально змінилася в 2011 році, коли з'явилася кримінальна відповідальність за фальсифікацію ліків. До введення кримінальної відповідальності в 2010 році в тому ж Василькові було виявлено нелегальне виробництво препаратів, в числі яких був популярний в українців «Мезим». (Там так само, як і на складах «Хеель», були виявлені упаковки простроченого «Мезиму», з яких вручну витягувалися таблетки і вручну закочувалися в нові блістери та упаковки. - Авт.). Але, оскільки кримінальної відповідальності за фальсифікацію ліків тоді ще не було, організаторів лише оштрафували на 1,5 тис. грн».

Ліки, які найчастіше підробляли в Україні з початку 2013 року: "Л- лізину есценат", "Мукалтин", "Фезам", "Амізон", "Мезим -форте", "Фуросемід".

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Препарати, серед яких найчастіше трапляються неякісні: "Баралгетас", "Фервекс", "Ензістал", "Бальзам", "Вігор", "Доларен", "Настоянка шипшини".

У Держлікслужбі кажуть, що є певне правило фальсифікації ліків в нашій країні: найчастіше підробляються ті препарати, які мають хороші рекламні бюджети і добре продаються. «Тому, як тільки з'являється нова реклама медикаменту, сили держконтролю зосереджуємо на цьому препараті. Є ще одне правило: ліки вартістю до 20 грн не підробляються, так як це просто нерентабельно», - говорить Соловйов .

У 2017 році за всіма ліками в Україні почнеться в буквальному сенсі слова стеження. У Держлікслужбі нам розповіли, що працюють над створенням системи, яка відстежуватиме кожну окрему упаковку від моменту, коли її буде виготовлено, до того, як вона потрапила в руки хворому.

«Така система вже досить успішно працює в Туреччині. Настільки успішно, що в Євросоюзі прийняли рішення ввести аналогічну у всіх країнах ЄС. Суть системи - в тому, що ще на етапі виробництва кожній упаковці ліків присвоюється свій номер, який вноситься в державну базу даних ліків. При реалізації упаковки з неї сканується цей код, і в базі даних висвічується, що цю пачку вже було продано. Якщо ця система дійсно запрацює, то можливість реалізації підробленої упаковки буде неможлива», - каже Олексій Соловйов.