Мусульмани стверджують, що їх мечеть у Саках підпалили (фото)

18:13, 14 жовтня 2013
Суспільство
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За словами Муфтія Криму, даний випадок напередодні одного з головних свят мусульман Куйрбан байраму сприятиме єднанню мусульман.

У Саках в мечеті сталася пожежа / Фото: qirimmuftiyat.org.ua

Вчора ввечері горіла центральна мечеть міста Саки. Вогонь почав поширюватися з підсобного приміщення, пожежники боролися з полум'ям близько години. За цей час встигли згоріти тераса, кімната імама і підсобні приміщення, в молитовній кімнаті теж було видно сліди пожежі. Постраждалих немає, повідомляє "Сегодня".

Імам сакського регіону Емірасан Умеров вважає, що це був підпал.

Як повідомляють у Духовному управлінні мусульман Криму (ДУМК), муфтій хаджі Еміралі Аблаєв вже відвідав мечеть , де разом з головами місцевих меджлісів і членів релігійної громади обговорили питання про відновлення приміщень.

За словами Муфтія Криму , дана провокація напередодні одного з головних свят мусульман Куйрбан байраму (Свято Жертвопринесення ) сприятиме єднанню мусульман , в тому числі , і в наданні матеріальної допомоги для відновлення мечеті.

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Завтрашній святковий намаз планується провести на вулиці перед мечеттю. Зараз ДУМК готує звернення до правоохоронних органів.

Мечеть згоріла перед великим святом / Фото: qirimmuftiyat.org.ua

Офіційно в міліції поки не говорять про підпал. Експерт оглянув місце загоряння і незабаром винесе висновок . Дана подія занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного пошкодження чужого майна. Винного за даною статтею чекає позбавлення волі від трьох до п'ятнадцяти років. Проводиться слідство.

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