Мусульмани стверджують, що їх мечеть у Саках підпалили (фото)
За словами Муфтія Криму, даний випадок напередодні одного з головних свят мусульман Куйрбан байраму сприятиме єднанню мусульман.
Вчора ввечері горіла центральна мечеть міста Саки. Вогонь почав поширюватися з підсобного приміщення, пожежники боролися з полум'ям близько години. За цей час встигли згоріти тераса, кімната імама і підсобні приміщення, в молитовній кімнаті теж було видно сліди пожежі. Постраждалих немає, повідомляє "Сегодня".
Імам сакського регіону Емірасан Умеров вважає, що це був підпал.
Як повідомляють у Духовному управлінні мусульман Криму (ДУМК), муфтій хаджі Еміралі Аблаєв вже відвідав мечеть , де разом з головами місцевих меджлісів і членів релігійної громади обговорили питання про відновлення приміщень.
За словами Муфтія Криму , дана провокація напередодні одного з головних свят мусульман Куйрбан байраму (Свято Жертвопринесення ) сприятиме єднанню мусульман , в тому числі , і в наданні матеріальної допомоги для відновлення мечеті.
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Завтрашній святковий намаз планується провести на вулиці перед мечеттю. Зараз ДУМК готує звернення до правоохоронних органів.
Офіційно в міліції поки не говорять про підпал. Експерт оглянув місце загоряння і незабаром винесе висновок . Дана подія занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного пошкодження чужого майна. Винного за даною статтею чекає позбавлення волі від трьох до п'ятнадцяти років. Проводиться слідство.