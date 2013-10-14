Мусульмани стверджують, що їх мечеть у Саках підпалили (фото)

Вчора ввечері горіла центральна мечеть міста Саки. Вогонь почав поширюватися з підсобного приміщення, пожежники боролися з полум'ям близько години. За цей час встигли згоріти тераса, кімната імама і підсобні приміщення, в молитовній кімнаті теж було видно сліди пожежі. Постраждалих немає, повідомляє "Сегодня".

Імам сакського регіону Емірасан Умеров вважає, що це був підпал.

Як повідомляють у Духовному управлінні мусульман Криму (ДУМК), муфтій хаджі Еміралі Аблаєв вже відвідав мечеть , де разом з головами місцевих меджлісів і членів релігійної громади обговорили питання про відновлення приміщень.

За словами Муфтія Криму , дана провокація напередодні одного з головних свят мусульман Куйрбан байраму (Свято Жертвопринесення ) сприятиме єднанню мусульман , в тому числі , і в наданні матеріальної допомоги для відновлення мечеті.

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Завтрашній святковий намаз планується провести на вулиці перед мечеттю. Зараз ДУМК готує звернення до правоохоронних органів.

Офіційно в міліції поки не говорять про підпал. Експерт оглянув місце загоряння і незабаром винесе висновок . Дана подія занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного пошкодження чужого майна. Винного за даною статтею чекає позбавлення волі від трьох до п'ятнадцяти років. Проводиться слідство.