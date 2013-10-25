Костусєв "захворів", аби уникнути питань про Маркова - джерело

Про це УНІАН повідомило джерело в Одеській міській раді.

«Мер просто переховується від журналістів. Боїться показуватися в громадських місцях, щоб йому не ставили питання про його друга Ігоря Маркова», - стверджує джерело.

Начальник відділу зі зв'язків зі ЗМІ Одеської міськради Наталія Мальцева підтвердила УНІАН, що мер хворий, але не змогла уточнити, на що саме він захворів і чи перебуває він на офіційному лікарняному листі.

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«Я тільки знаю, що Олексій Олексійович хворий. Сьогодні були заплановані заходи, наприклад, він мав відкривати дитячий садок. Але він був відсутній, оскільки захворів», - сказала Мальцева.

Як повідомляв УНІАН, позбавленому депутатського мандата лідеру партії «Родіна» Ігорю Маркову інкримінують організацію і здійснення побиття учасників пікету в Одесі. За даними УЗГ МВС України, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Єкатерині ІІ.

22 жовтня в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Його було затримано. До самого ранку прихильники Маркова облягали обласне відділення міліції. Вночі правоохоронцям із боєм вдалося вивести затриманого Маркова з будівлі та відправити до Києва, де Печерський райсуд заарештував його на 2 місяці.