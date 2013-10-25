ЗМІ: Брат Маркова поїхав з України
17:44, 25 жовтня 2013Суспільство
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Рідний брат затриманого екс-нардепа Ігора Маркова, депутат міськради від ПР Олег Марков, залишив країну
Олег Марков / Фото: Соцмережі
Раніше він був викликаний на допит як свідок у кримінальному провадження, відкритому після подій ночі на 23 жовтня. Основним місцем проживання депутата є місто Майамі, штат Флорида, США, повідомляє Думская.нет.
Не з'явилися до слідчого і низка членів муніципальних зборів від «Родіни» - офіційно вони у відрядженнях.
Не виключено, що запланований прихильниками Маркова на завтра мітинг біля обласної адміністрації може просто не відбутися, повідомляє видання, з причини "переходу лідерів «Родіни» у підпілля".
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