ЗМІ: Брат Маркова поїхав з України

Раніше він був викликаний на допит як свідок у кримінальному провадження, відкритому після подій ночі на 23 жовтня. Основним місцем проживання депутата є місто Майамі, штат Флорида, США, повідомляє Думская.нет.

Не з'явилися до слідчого і низка членів муніципальних зборів від «Родіни» - офіційно вони у відрядженнях.

Не виключено, що запланований прихильниками Маркова на завтра мітинг біля обласної адміністрації може просто не відбутися, повідомляє видання, з причини "переходу лідерів «Родіни» у підпілля".