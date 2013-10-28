У Сімферополі автомобіль збив насмерть двох людей, які стояли на зупинці

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МВС у Криму, «водій автомобіля ВАЗ-2106, рухаючись автодорогою Сімферополь - Євпаторія з боку аеропорту "Сімферополь" у бік столиці Криму, з невідомих причин не впорався з керуванням, виїхав на зупинку громадського транспорту, після чого врізався в залізобетонну опору. На зупинці громадського транспорту автомобіль збив трьох пішоходів, двоє з яких загинули, третій постраждалий у тяжкому стані був доставлений до лікувальної установи».

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Згідно з повідомленням, 27-річного шофера доставили в наркодиспансер для проведення медичного огляду.

Міліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що призвело до смерті кількох осіб).