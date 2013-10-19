Даішники Донецька спіймали п'яного водія, що збив на смерть пішохода

У Донецьку інспектори ДАІ оперативно затримали 18-річного водія, який на смерть збив 50-річного пішохода і втік з місця ДТП.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міськуправління міліції, інспектори, оцінивши ситуацію на місці аварії, почали обстеження довколишніх територій, і в одному з дворів багатоповерхівок виявили стару іномарку з характерними для ДТП пошкодженнями. Міліціонери відразу ж заблокували виїзд машини з двору патрульним автомобілем і примусили водія вийти з машини.

Розбитий лівий бік автомобіля і розірвана покришка чітко указували на причетність автомобіля до дорожньо-транспортної пригоди, сам же водій був у нетверезому стані.

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У ході оформлення ДТП водія пізнали і продавці кіосків, які бачили 18-річного хлопця, коли він, кинувши машину, повертався до місця ДТП і, упевнившись, що пішохід не подає ознак життя, швидко втік.

Як з'ясувалося, цей автомобіль хлопець з друзями ремонтував в одному з гаражних кооперативів району, а увечері, неабияк випивши, вирішив покатати друзів на чужій машині нічним містом.

Проїжджаючи по пр. Колгоспному, водій, не маючи достатніх навиків водіння, та ще й під впливом алкоголю, не справився з елементарною ситуацією на дорозі і скоїв наїзд на пішохода.