Водія, що спричинив смертельну ДТП, засудили до 9 років тюрми

15 жовтня Попаснянський районний суд Луганської області визнав водія, що скоїв ДТП, у якій загинуло три людини, винним у скоєнні злочину та засудив до позбавлення волі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Луганської області.

Зокрема, суд визнав водія винним за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) та ч. 3 ст.135 Кримінального кодексу (залишення в небезпеці) та присудив до 9 років позбавлення волі з позбавленням права керування усіма видами транспортних засобів строком на 3 роки.

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За даними прокуратури області, 17 листопада минулого року водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем «ВАЗ-2121», перевищив максимально дозволену швидкість руху в межах населеного пункту, внаслідок чого не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, де скоїв наїзд на придорожнє дерево.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди три пасажири автомобіля отримали смертельні тілесні ушкодження.