В Азовському морі шукають двох зниклих рибалок
08:57, 13 січня 2014Суспільство
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Тривають пошуки двох рибалок, які 11 січня у Маріуполі вийшли в Азовське море на дерев’яному човні та не повернулися
В Азовському морі зникли рибалки
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, до пошукових робіт залучено 4 катери комунальної служби, проведено оповіщення суден, які перебувають у районі ймовірного зникнення рибалок.
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Спрямовано мобільні групи для патрулювання прибережної зони та інформування місцевого населення.
Подія перебуває на контролі Головного управління ДСНС у Донецькій області.
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