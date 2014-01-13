В Азовському морі шукають двох зниклих рибалок

Тривають пошуки двох рибалок, які 11 січня у Маріуполі вийшли в Азовське море на дерев’яному човні та не повернулися

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, до пошукових робіт залучено 4 катери комунальної служби, проведено оповіщення суден, які перебувають у районі ймовірного зникнення рибалок. На тему: На Чернігівщині третій день шукають рибалку, що випав із човна Спрямовано мобільні групи для патрулювання прибережної зони та інформування місцевого населення. Подія перебуває на контролі Головного управління ДСНС у Донецькій області.

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