На Чернігівщині третій день шукають рибалку, що випав із човна
13:35, 08 січня 2014Суспільство
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У річці Десна неподалік села Брусилів Чернігівського району третій день тривають пошуки 40-річного чоловіка, який 6 січня під час риболовлі випав з човна та зник під водою
Про це УНІАН повідомили в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області.
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У даний час до пошуку чоловіка залучено 5 співробітників ДСНС, працівники міліції та водолази Чернігівської обласної рятувальної станції, сказано в повідомленні.
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