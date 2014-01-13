У Криму чоловік силоміць віз додому вагітну співмешканку в багажнику

Про це повідомляє сайт МВС.

Увечері 10 січня ц.р. в чергову частину Красноперекопського міського відділу міліції надійшов дзвінок від місцевої мешканки, яка повідомила, що викрадена своїм колишнім співмешканцем. Перелякана жінка розповіла, що перебуває в багажнику автомобіля, що прямує з одне з сіл Красноперекопського району. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група і наряд Державної служби охорони.

Протягом десяти хвилин правоохоронці наздогнали і зупинили транспортний засіб підозрюваного. При огляді автомобіля в багажнику була виявлена ​​потерпіла - перелякана 31-річна жінка в оголеному вигляді.

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Зі слів заявниці, між нею та колишнім співмешканцем виникла сварка. Погрожуючи ножем, чоловік розрізав на кримчанці весь одяг і змушував йти попереду свого автомобіля, а при зустрічному транспорті ховав у багажник.

Однак вона зуміла сховати мобільний телефон і лежачи в багажнику, подзвонила в міліцію.

Під час огляду автомобіля правоохоронцями також був виявлений ніж і порваний одяг потерпілої.

Як пояснив затриманий в кабінеті заступника начальника сектору карного розшуку Красноперекопського МВВС Олександра Іванченка, деякий час тому вони з жінкою розлучилися, але чоловік знав, що кохана вагітна від нього. Таким витонченим чином він просто хотів примусити співмешканку повернутися додому.

В даний час вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді арешту. Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Діяння підозрюваного кваліфіковані за ст.146 ч.1 КК України - незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той само термін.