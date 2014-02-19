В день жалоби в храмах УПЦ МП відбудуться заупокійні богослужіння

Про це повідомив УНІАН керуючий справами УПЦ МП митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич).

“Ми молимося за спокій душ усіх тих, чиє життя обірвалося в ці трагічні дні. Зараз ці люди вже предстали перед Богом і потребують нашої молитовної підтримки. Серед загиблих є і протестувальники, і правоохоронці, і ті, хто став невинними жертвами насильства, що чинилося на вулицях Києва. Ми молимося за них всіх, бо для церкви всі рівні. Всі ми є Божими дітьми, всі ми створені Одним Творцем, і всі предстанемо перед Ним в день останнього суду”, - зазначив митрополит Антоній.

“В ці дні ми також висловлюємо свої співчуття усім тим, хто втратив своїх близьких. Просимо Господа і Спасителя нашого, аби Він надав Свою всесильну допомогу усім родинам, в які сьогодні прийшла біда. Церква підносить молитви і за всіх, хто отримав поранення, за всіх, хто перебуває у шпиталях та за чиї життя зараз ведуть боротьбу лікарі”, - повідомив керуючий справами УПЦ МП.

Митрополит Антоній підкреслив, що церква вкотре закликає усі сторони конфлікту припинити насильство та кровопролиття.

“Тепер, коли вся країна сумує за загиблими, не час виголошувати гучні промови. Зараз настав той момент, коли треба в тиші прислухатись до свого серця та звідти, з глибини серця, піднести гарячу та щиру молитву до Бога, аби Він напоумив нас, аби дав нам сили зробити крок до примирення”, - сказав владика Антоній.

Владика акцентував, що слід негайно відновити переговорний процес.

“Ми вже не на межі, ми вже за межею. Ми заглянули в жахливе обличчя смерті. Усім нам слід пам’ятати, що і наше життя колись закінчиться і всі ми також предстанемо перед Богом. З чим ми підемо у вічність? Якщо Україна порине у вир братовбивчої війни, то це буде нашою спільною провиною.

Будемо пильнувати за своїм серцем, не допустимо, щоб його захопили ненависть, агресія та бажання помсти. Слід зупинитися, аби зберегти країну, аби відновити мир. Нехай Господь дасть нам сили витримати цей складний іспит”, - підсумував керуючий справами УПЦ.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого оголошено днем жалоби в Україні у зв`язку з людськими жертвами внаслідок масових заворушень в Україні.

В день жалоби, на всій території України мають бути приспущені державні прапори України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій; скасовані розважально-концертні заходи, спортивні змагання, мають бути внесені відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.