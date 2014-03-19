У Миколаєві застрелився військовослужбовець
10:37, 19 березня 2014Суспільство
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На місці події працює слідчо-оперативна група.
У Миколаєві застрелився військовослужбовець / REUTERS
У Миколаєві у дворі багатоповерхового житлового будинку вранці середи, 19 березня, застрелився військовослужбовець.
Як повідомило УНІАН джерело у миколаївській міліції, чоловік служить у 79-й окремій аеромобільній бригаді, що дислокується в місті.
Інших подробиць джерело не уточнило.
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На місці події працює слідчо-оперативна група.
В 11.00 в Миколаєві запланована прес-конференція начальника УМВС в Миколаївській області Юрія Седнєва, яка буде присвячена цій події.
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