У Миколаєві застрелився військовослужбовець

У Миколаєві у дворі багатоповерхового житлового будинку вранці середи, 19 березня, застрелився військовослужбовець.

Як повідомило УНІАН джерело у миколаївській міліції, чоловік служить у 79-й окремій аеромобільній бригаді, що дислокується в місті.

Інших подробиць джерело не уточнило.

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На місці події працює слідчо-оперативна група.

В 11.00 в Миколаєві запланована прес-конференція начальника УМВС в Миколаївській області Юрія Седнєва, яка буде присвячена цій події.