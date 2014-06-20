Близько 100 дітей прикордонників влітку вивезуть на відпочинок до Польщі

Близько 100 дітей прикордонників влітку відпочинуть у Польщі.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Держприкордонслужби, на кінець липня планується поїздка 40 дітей прикордонників у польське містечко Закопане, ще 45 дітей з 14 по 31 липня перебуватимуть на відпочинку на території Малопольського воєводства, також 12 дітей прикордонників з 14 по 27 липня відпочиватимуть у Вроцлаві.

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У повідомленні йдеться, що цього року через анексію Криму Росією діти співробітників Держприкордонслужби не зможуть відпочити у відомчому дитячому оздоровчому центрі «Прибережний» в Саках. Однак керівництво Держприкордонслужби та Об’єднана профспілкова організація відомства за сприяння голови Федерації дитячих організацій України Тетяни Гончарової та голови правління Дитячого фонду України Валентини Симоненко спільно знайшли інші можливості вирішення питання літнього відпочинку дітей персоналу відомства.

«Так, на кінець липня планується поїздка 40 дітей у польське містечко Закопане. Ще 45 дітей з 14 по 31 липня перебуватимуть на відпочинку на території Малопольського воєводства Республіки Польща. Також завдяки сприянню Міжнародного благодійного фонду «Допомога дітям України» 12 дітей прикордонників з 14 по 27 липня відпочиватимуть у Вроцлаві», - зазначає прес-служба Держприкордонслужби.

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14 червня 40 дітей з сімей прикордонників за сприяння організації «Карітас­Спес Україна» виїхали в табір «Дитяче селище» в Івано-Франківській області, де перебуватимуть два тижні.

«Усі подорожі здійснюватимуться за рахунок зазначених організацій. Нашим військовослужбовцям, тобто батькам дітей, вони не коштуватимуть жодної копійки», - повідомила голова профспілки Держприкордонслужби Антоніна Птиця.

Крім того, голова профспілки повідомила, що за домовленістю з одеським дитячим табором «Дружба» та табором МВС «Променистий», що на Київщині, є можливість придбання для дітей персоналу Держприкордонслужби путівок, які коштуватимуть значно менше за собівартість.