Ющенко наказав записати всіх корупціонерів у державний реєстр

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом доручив Кабінету Міністрів України створити єдиний державний реєстр юридичних та фізичних осіб, притягнутих до адміністративної чи кримінальної відповідальності за корупційні дії.

Відповідний Указ Президента "Про деякі заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної антикорупційної політики" (№80/2008 від 1 лютого) оприлюднений на сайті глави держави.

Зокрема, Президент доручив Кабінету Міністрів України розглянути питання стосовно покладення на Міністерство юстиції України завдань щодо: аналізу законодавства з метою виявлення системних вад, які полегшують чи сприяють вчиненню корупційних правопорушень, та підготовки пропозицій щодо вдосконалення законодавства про запобігання та протидію корупції; здійснення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовку яких здійснюють центральні органи виконавчої влади; збирання та аналізу статистичних даних, іншої інформації про реалізацію заходів щодо запобігання і протидії корупції і оцінки їх ефективності, виявлення чинників, які сприяють корупційним проявам, підготовки пропозицій щодо їх усунення; посилення ролі громадянського суспільства у запобіганні корупції; забезпечення співпраці України з Групою держав Ради Європи проти корупції (GRECO).

Разом з тим Президент доручив уряду вжити додаткових заходів щодо завершення підготовки законопроектів про: запровадження декларування доходів та видатків осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та членів їх сімей; кодекс доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування;

Також у документі відзначено, що даний указ видано у зв’язку тим, що поширення корупції відповідно до Закону України «Про основи національної безпеки України» становить загрозу національній безпеці України, стабільності в суспільстві та з метою вдосконалення організації роботи із запобігання корупції, забезпечення виконання міжнародних зобов`язань України у цій сфері та відповідно до пунктів 1, 3 і 17 частини першої статті 106 Конституції України.