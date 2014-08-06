На Харківщині пройшли урочистості до 170-річчя від дня народження Іллі Рєпіна

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, в урочистостях 5 серпня взяли участь почесні гості, серед яких - перший секретар Посольства Республіки Білорусь в Україні Олексій Жуковець і т.в.о. заступника голови ОДА Іван Варченко.

У садибі художника гостям запропонували «рєпінський чай». На території будинку-музею були виставлені студентські проекти з реконструкції садиби Рєпіна і створення у Чугуєві музейного кварталу.

Святкова програма продовжилася у художній галереї, де відкрилася виставка робіт Володимира Оглобліна «Академічка», присвячена академічній дачі імені Рєпіна, розташованій у Тверській області РФ. Біля галереї урочисто погасили поштову марку, присвячену ювілею художника. Того ж дня відбулося закриття ХV міжнародного рєпінського пленеру.

Звертаючись до гостей, Варченко наголосив, що художник прославив Чугуївщину і Харківщину далеко за межами України. «У цей складний для України час обласна державна адміністрація знайшла можливість виділити 1 млн 267 тис. грн на реставрацію меморіального будинку Рєпіна, що дозволить на сучасному рівні зберегти дух художника на чугуївській землі», - повідомив Варченко. Він висловив сподівання, що Слобожанщина в майбутньому виховає ще багато талановитих і геніальних людей.

Довідка УНІАН. На початку серпня в Чугуєві мають розпочатися роботи з реставрації будинку-музею Рєпіна, у тому числі всіх предметів, які знаходяться всередині будинку. Реставрацію планується завершити до кінця року.