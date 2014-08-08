Вночі в Донецьку стріляли, вранці обстановка залишається напруженою - міськрада

Про це йдеться в повідомленні Донецької міської ради.

Наголошується, що визначити чітку локалізацію, звідки вівся обстріл і куди були потрапляння, неможливо.

Станом на 09.30 8 серпня обстановка в Донецьку залишається напруженою.

Водночас вранці 8 серпня ремонтні бригади ПАТ «Донецькміськгаз» відновили пошкоджені газові мережі в Кіровському районі на вул. Жарикова, Висоцького, Терешкової.

Нагадується, що 1099 абонентів було відключено від газопостачання напередодні в результаті пошкоджень газопроводів осколками снарядів, що розірвалися. Сьогодні фахівці підприємства готують 13 будинків мікрорайону Текстильник до пуску газу.

Крім того, підключено до електропостачання 28 трансформаторних підстанцій, з яких 17 подають електроенергію на мікр. Текстильник і 11 - на Петровський район.

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Громадський транспорт вийшов на міські магістралі і здійснює рух згідно з графіком "вихідного дня". Автобуси і маршрутні таксі працюють і обслуговують пасажирів усіх районів Донецька, а також міста Моспіно. Також відновлено транспортне сполучення із селищем шахтоуправління Жовтневий рудник, йдеться в повідомленні.

У зв'язку з тим, що осколками пошкоджено диспетчерську станцію Трудовська і кілька снарядів, що не розірвалися, все ще перебувають на її території, автобуси комунальної власності за маршрутом №42 і маршрутні таксі №58 розвертаються і здійснюють посадку/висадку пасажирів у районі сільськогосподарського ринку "Овочевий". Саперні бригади вже виїхали на місце для знешкодження та утилізації снарядів.