У Донецьку водопостачання здійснюється у мінімальному режимі

У Донецьку на даний час перебоїв у роботі водопровідних вузлів не було, водопостачання здійснюється у заданому мінімальному режимі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КП «Донецькміськводоканал», водопостачання в місті відносно стабільне, всі ключові об'єкти водопостачання і водовідведення працюють.

Сьогодні, 3 вересня, з 9.00 ведуться ремонтні роботи в центрі міста на перетині вулиць Артема і 25-річчя РККА з усунення пориву на магістральному водоводі діаметром 400 мм.

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За вчорашній день аварійна служба водоканалу усунула 32 аварії на мережах водопостачання і 40 – на каналізаційних мережах.

У «Донецькміськводоканалі» нагадують громадянам про необхідність кип'ятити водопровідну воду упродовж 5-7 хвилин перед вживанням. Такі заходи необхідні через нестабільну роботу об'єктів водопостачання і аварійних ситуацій, що почастішали на магістральних і розводящих водопроводах.