Біля Луганська загинув 23-річний чемпіон України

3 вересня у зоні проведення антитерористичної операції в районі міста Луганська загинув боєць 80-ї аеромобільної бригади, 23-річний Віталій Ставський.

Про це повідомляє rivnepost.rv.uа. Віталій Ставський був вихованцем Костопільського обласного ліцею-інтернату спортивного профілю, чемпіоном України-2007 (м. Рівне), майстром спорту з греко-римської боротьби. Читайте такожВ зоні АТО загинув журналіст, якого призвали в армію Із жовтня 2011 року боєць проходив службу за контрактом у військовій частині міста Львова.

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