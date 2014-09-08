Біля Луганська загинув 23-річний чемпіон України

01:04, 08 вересня 2014
Суспільство
0 0

3 вересня у зоні проведення антитерористичної операції в районі міста Луганська загинув боєць 80-ї аеромобільної бригади, 23-річний Віталій Ставський. 

Виталий Ставский / rivnepost.rv.ua

Про це повідомляє rivnepost.rv.uа.

Віталій Ставський був вихованцем Костопільського обласного ліцею-інтернату спортивного профілю, чемпіоном України-2007 (м. Рівне), майстром спорту з греко-римської боротьби.

Читайте такожВ зоні АТО загинув журналіст, якого призвали в армію

Із жовтня 2011 року боєць проходив службу за контрактом у військовій частині міста Львова.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter