Біля Луганська загинув 23-річний чемпіон України
01:04, 08 вересня 2014Суспільство
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3 вересня у зоні проведення антитерористичної операції в районі міста Луганська загинув боєць 80-ї аеромобільної бригади, 23-річний Віталій Ставський.
Ставському було 23 роки / rivnepost.rv.ua
Про це повідомляє rivnepost.rv.uа.
Віталій Ставський був вихованцем Костопільського обласного ліцею-інтернату спортивного профілю, чемпіоном України-2007 (м. Рівне), майстром спорту з греко-римської боротьби.
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Із жовтня 2011 року боєць проходив службу за контрактом у військовій частині міста Львова.
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