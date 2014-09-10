Суд Воронежа розгляне скаргу на продовження арешту Савченко 12 вересня
21:28, 10 вересня 2014Суспільство
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Воронезький обласний суд 12 вересня розгляне скаргу захисту української льотчиці Надії Савченко на рішення про продовження терміну її утримання під вартою до 30 жовтня.
Суд розгляне скаргу на продовження арешту Савченко / фото facebook.com/OZON.monitoring
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав адвокат Надії Савченко Микола Полозов.
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«В п'ятницю у Воронезькому облсуді відбудеться розгляд скарги на продовження варти Надії Савченко. Вона буде на відеоконференцзв'язку», - повідомив Микола Полозов.
Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Воронезький обласний суд продовжив термін арешту Надії Савченко до 30 жовтня.
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