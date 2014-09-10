Суд Воронежа розгляне скаргу на продовження арешту Савченко 12 вересня

21:28, 10 вересня 2014
Суспільство
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Воронезький обласний суд 12 вересня розгляне скаргу захисту української льотчиці Надії Савченко на рішення про продовження терміну її утримання під вартою до 30 жовтня.

Суд рассмотрит жалобу на продление ареста Савченко / фото facebook.com/OZON.monitoring

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав адвокат Надії Савченко Микола Полозов.

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«В п'ятницю у Воронезькому облсуді відбудеться розгляд скарги на продовження варти Надії Савченко. Вона буде на відеоконференцзв'язку», - повідомив Микола Полозов.

Post by Nikolay Polozov.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Воронезький обласний суд продовжив термін арешту Надії Савченко до 30 жовтня.

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