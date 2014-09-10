Суд Воронежа розгляне скаргу на продовження арешту Савченко 12 вересня

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав адвокат Надії Савченко Микола Полозов.

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«В п'ятницю у Воронезькому облсуді відбудеться розгляд скарги на продовження варти Надії Савченко. Вона буде на відеоконференцзв'язку», - повідомив Микола Полозов.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Воронезький обласний суд продовжив термін арешту Надії Савченко до 30 жовтня.