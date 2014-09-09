Справу льотчиці Савченко розглядатимуть у Москві

Про це повідомляє один з адвокатів Савченко Микола Полозов.

"Розгляд скарги захисту Надії Савченко на постанову про стаціонарну експертизу відбудеться в Басманному суді 26.09 в 10:00, зал 19", — повідомив він у Facebook.

За словами адвоката, було задіяно усі можливі заходи процесуального захисту.

Читайте такожРосія не захоче міняти Надію Савченко на інших заручників - СБУ"Щиро сподіваюся на справедливий і законний розгляд скарг як Басманним районним судом, так і Головою СК Бастрикіним і Генпрокурором Чайкою", – додав Полозов.

Окрім того, адвокат Савченко Ілля Новіков заявив, що відвезе до Воронежа скаргу на відмову в порушенні справи за заявою про викрадення.

Довідка УНІАН. Українську льотчицю Савченко було захоплено проросійськими терористами у полон в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили у причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їх напади на українських військових.

Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала до Росії «без документів під виглядом біженки». Українська влада заявляє, що Савченко викрали терористи на Донбасі і потім передали російським властям.

В Україні порушили кримінальну справу щодо викрадення Савченко. Льотчицю утримують у СІЗО Воронежа. 25 липня Воронезький обласний суд відхилив апеляцію захисту та залишив під вартою Савченко до 30 серпня, відмовившись випустити її під заставу.

27 серпня Радянський районний суд Воронежа продовжив термін утримання під вартою української льотчиці Надії Савченко до 30 жовтня.