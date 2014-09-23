ДАІ попереджає водіїв про сильні зливи та погіршення видимості на дорогах

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Департаменту ДАІ МВС України.

Як зазначають у ДАІ. за інформацією Гідрометцентру, 23-24 вересня в Україні складні погодні умови: пройдуть дощі, на півдні та сході місцями з грозами; 23 вересня у північних, центральних областях та в південній частині, 24 вересня у східній половині сильні дощі, у східних, Запорізькій, Дніпропетровській областях місцями дуже сильні дощі.

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За таких погодних умов ДАІ України закликає водіїв не перевищувати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та правил паркування, відмовитися від ризикованих маневрувань.

В умовах недостатньої видимості Державтоінспекція просить водіїв включати на своїх автомобілях габаритні вогні, ближнє світло фар або протитуманні фари.